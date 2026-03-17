俳優の夏菜（36）が、17日までに自身のインスタグラムを更新。胸が大きい人の“悩み”を自ら検証し、解決策を動画で紹介した。【動画】「胸のボリュームがカバーできて着痩せもできる」胸が大きい人の“悩み”を自ら検証する夏菜夏菜は、前日のストーリーズで「胸があるとロンT（ロングTシャツ）を着た時に肉感が出てしまう」という悩みを吐露。これに対し多くの共感の声が寄せられたことを受け、リール動画で自身なりの「解決