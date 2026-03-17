東京・墨田区の都営アパートから水道メーターを盗んだとして、60代の男2人が逮捕されました。防犯カメラには2人の犯行前後の様子が捉えられていました。周囲を気にしながら足早にエレベーターに乗ろうとする2人。窃盗の疑いで逮捕された、無職の鈴木力容疑者（60）と菊地宣昭容疑者（61）です。2人は去年11月、墨田区の都営アパートに設置された水道メーターを盗んだ疑いがもたれています。別の防犯カメラには、犯行後に水道メータ