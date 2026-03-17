イタリア戦の7回、適時打を放つベネズエラのアラエス＝マイアミ（共同）【マイアミ共同】ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は16日、米マイアミのローンデポ・パークで準決勝1試合が行われ、ベネズエラがイタリアに4―2で逆転勝ちし、初の決勝に進んだ。17日（日本時間18日）に米国と戦う。準々決勝で日本を破ったベネズエラは中盤までリードを許したが、1―2の七回にアクーニャ（ブレーブス）の適時内野安打で追いつ