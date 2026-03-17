アニメ『鬼滅の刃』の『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』（2025年7月18日公開）の新たな入場者特典が発表された。20日から「エンドロールイラストカード 第1弾」、28日から「エンドロールイラストカード 第2弾」が配布となり、絵柄がネット上で話題になっている。【画像】最後の特典！キャラ大集結の配布される『鬼滅の刃』イラストカード配布される特典「エンドロールイラストカード 第1弾」は、『劇場版「鬼