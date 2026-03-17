中国とベトナムが、外務・国防・公安を担当する閣僚による協議「3プラス3」を初めて開催し、安全保障をはじめとした分野で両国の協力を強化する方針を確認しました。中国外務省によりますと、「3プラス3」は16日ベトナムのハノイで開かれ中国からは王毅外相、董軍国防相、王小洪公安相が、ベトナムからは、レ・ホアイ・チュン外相らが出席しました。王毅外相はイランへの軍事攻撃を続けるアメリカを念頭に「現在の世界情勢は混乱と