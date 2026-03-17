アフガニスタンのイスラム主義勢力タリバン暫定政権は１７日、首都カブールの病院が１６日夜にパキスタン軍の空爆を受け、少なくとも４００人が死亡、２５０人が負傷したと発表した。ロイター通信によると、パキスタン側は標的は軍の施設だったとして病院への空爆を否定している。タリバン副報道官によると、空爆されたのは薬物依存患者の更生を行っている２０００床の病院。救助隊が現場で捜索活動を行っており、死傷者は増え