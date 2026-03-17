20周年ツアー「DOUBLE DECADE」を完走したSadieが、18日に東京・Zepp新宿で21周年記念ワンマンライブを開催する。アニバーサリーイヤーの翌年、あえて“21”という数字に向き合う意味とは何か。ボーカル・真緒への単独インタビューから、その胸の内を紐解いた。（ヴィジュアル系特集取材班）バンド結成2年目の2006年から現メンバーで歩んできたSadie。2015年から約9年の活動休止を挟みながら、2024年3月に復活ライブを行い再始