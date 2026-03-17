■これまでのあらすじ平凡なサラリーマンの夫は夫婦関係になんの不満もないが、刺激もないと感じていた。このままつまらない日々を送るだけでいいのかと燻っていたとき、後輩社員からバレンタインにチョコをもらう。これにより人生は一気にバラ色に染まる…はずだったのに？ひかりが俺に惚れたのは、入社したばかりの頃のあの一件ででしょう。クレーム対応で厳しい洗礼を受けたひかりに、俺は優しく声をかけたことがありました。先