日本のApp Storeで1週間にダウンロードされたiPhoneゲーム数の集計を基に作成した「App Store iPhone 週間ゲームチャート」※。最新調査（2026年3月9日〜15日）では、「有料ゲームチャート」1位に『Minecraft』がランクイン。8位には、「スイカゲーム」の新作『スイカゲーム ぷらねっと』が初登場した。【ランキング表】App Store 有料 iPhone ゲームチャートTOP10◆360度の方向からフルーツを投げ“シンカ”させ、ハイスコア