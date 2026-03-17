今年2月に行われた世界卓球選手権（団体戦）の代表選考会で優勝し、アジア大会団体代表にも内定した卓球の宇田幸矢（24、協和キリン）。4歳でラケットを握り、各世代の頂点を走り続け、高校3年生で全日本選手権を制覇、若くして日本王者となった。しかしその直後の3月に腰を負傷。そこから大学4年間は、怪我と向き合う過酷な日々を過ごした。練習すらままならない中、挑んだパリ五輪代表選考会。思うような結果を残せず、五輪への