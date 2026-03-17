16日、沖縄県名護市辺野古の沖合で、平和学習中の高校生を乗せた小型船が転覆し生徒と船長が死亡した事故で、学校が会見を開いています。中継です。船に乗っていた生徒らが通う、京都府の同志社国際高校です。30分ほど前に会見は始まり、冒頭、校長らが謝罪しました。同志社国際高校西田喜久夫校長「安らかにお眠りくださいと哀悼の意を表したいと思います」16日、辺野古沖で小型船2隻が転覆した事故では、平和学習のため訪れて