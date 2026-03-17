トランプ大統領が期待を寄せるホルムズ海峡への艦船の派遣をめぐり、高市総理は参議院の予算委員会で「法的に可能な範囲で何ができるか精力的に検討している」と明らかにしました。国会記者会館から中継です。19日にトランプ大統領との会談を予定している高市総理に対し、野党側は、自衛隊派遣をめぐって与野党党首会談を開く必要があるのではないかと迫りました。公明党西田実仁 幹事長「自衛隊の派遣について、あらゆる可