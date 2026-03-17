はま寿司は、2026年3月17日から「はま寿司の大切り旨ねた祭り」を開催しています。「炙りとろサーモン」や「噴火湾産 大粒ほたて」もお値打ち本フェアでは、マグロ1尾から数％しか取れないという"はらみ"を大切りで味わえる「大切りまぐろはらみ」、タマネギや人参、サツマイモなどの野菜をかき揚げに仕立てた「特大5種野菜のかき揚げ握り」が、それぞれ110円で楽しめます。また、脂のりの良いサーモンを香ばしく炙った「山盛り 炙