新潟駅前から延びる東大通について新潟市は車線規制などの大規模な社会実験を2027年度に行うため調整を始めました。東大通のにぎわいづくりについて新潟市は、片側4車線ある車線を減らすなどの社会実験を2022年から毎年、行ってきました。16日に開かれた検討会議では、2027年春以降に大規模な社会実験を行うスケジュールが示されました。新潟駅の万代広場が整うのを待って車線規制などの影響や効果を検証する考えです。