きょうも日差しが暖かく、ポカポカ陽気が続きそうです。 【写真を見る】東海地方は各地で乾燥に注意 予想最高気温は名古屋･岐阜で18℃ 津16℃ あすは夕方から雨 愛知･岐阜･三重の天気予報（3/17 昼） 正午前の名古屋市内は気持ちのよい青空が広がり、気温は14.6℃、湿度は35%と低くなっています。 この時間は、愛知県と三重県の全域、岐阜県の美濃地方に乾燥注意報が出ています。火の取り扱いにご注意ください。午後も平野部・