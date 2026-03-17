全国公開中のオリジナル劇場アニメーション『パリに咲くエトワール』より、物語を彩るキャラクターたちの場面写真が公開された。 参考：谷口悟朗×吉田玲子が語り合うオリジナルアニメの存在意義“多様性”のために必要なこと 本作は、『ONE PIECE FILM RED』『コードギアス 反逆のルルーシュ』などを手がけた谷口悟朗監督と、『崖の上のポニョ』『魔女の宅急便』など多くのスタジオジブリ