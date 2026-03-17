『ばけばけ』（NHK総合）第117話では、“父と息子”の会話が描かれた。 参考：『ばけばけ』第118話、司之介（岡部たかし）が丈（杉田雷麟）を秘密のための仲間にする 朝の通勤時間、人力車を降りてヘブン（トミー・バストウ）が向かったのは、行きつけのミルクホールだった。ホットミルクを手に取り、ほっと息を吐き出した。このところ、ヘブンはどこか所在なさげである。いつものエネルギーが感じられな