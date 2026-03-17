１７日の債券市場で、先物中心限月６月限は小反発。前日の米債券高が追い風となったものの、朝方の買いが一巡したあとは伸び悩み下げに転じる場面があった。 １６日のニューヨーク・マーカンタイル取引所（ＮＹＭＥＸ）で原油先物相場が４営業日ぶりに反落したことで、同日の米市場では過度なインフレ懸念が後退するとともに米長期債相場が５営業日ぶりに反発（金利は低下）。この流れが東京市場に波及し