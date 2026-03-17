House of Marleyから、アウトドアから日常まで幅広く使えるポータブルスピーカー『Get Together Go』が3月19日に発売されることが発表された。 【画像あり】自然を感じる素材で雰囲気を盛り上げ商品画像一覧 『Get Together Go』は、IP67等級の防水・防塵性能を備えたポータブルスピーカーだ。REGRINDシリコンと竹素材を採用したサステナブルなデザインが特徴で、Bluetooth 6.0に対応