１７日前引けの日経平均株価は前営業日比２６２円５８銭高の５万４０１３円７３銭と反発。前場のプライム市場の売買高概算は１０億４８１５万株、売買代金概算は３兆３６８億円。値上がり銘柄数は１３１５、対して値下がり銘柄数は２４８、変わらずは２７銘柄だった。 事実上の封鎖状態にあったホルムズ海峡について、一部船舶が航行したとの観測が広がった。更にベッセント米財務長官が１６日の米ＣＮＢＣのインタビュ