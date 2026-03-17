愛知県日進市の路上で17日未明、男子高校生3人がバイクで通りかかった10代くらいの男3人に顔を殴られるなどし、現金を奪われる事件がありました。警察によりますと、日進市赤池町の交差点付近で17日午前1時ごろ、原付バイクに乗っていた男子高校生(18)3人が、1台のバイクに乗っていた男3人からすれ違いざまに突然言いがかりをつけられました。その後、男3人はバイクを降りてから男子高校生3人の顔を殴るなどし、「タイマン張