名古屋・栄に今年6月にオープンする商業施設「HAERA」。東海エリア初出店は40店舗になると発表されました。HAERAは「ザ・ランドマーク名古屋栄」の地下2階から地上4階に入る商業施設で、高級店から飲食店まで65店舗が入り、このうち東海エリア初出店は40店舗ということです。レストランフロアには、シャトーブリアンのカツサンドなどを提供する焼き肉店「YORONIKU・NAGOYA」や、江戸前寿司をカジュアルに