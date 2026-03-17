「春の高山祭」に向けて、祭りの開催を知らせる巨大なのぼり旗が17日朝、JR高山駅前に設置されました。17日午前8時半から、JR高山駅東口で祭りの開催を知らせるのぼり旗を設置する作業が行われました。のぼり旗は、春と秋の祭りの前に設置されています。春の高山祭は、4月14日と15日の2日間で、12台の絢爛豪華な祭り屋台の曳き揃えや、からくり奉納などが行われます。今年は18万人の人出が見込まれているということです。