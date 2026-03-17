5歳の息子が紙で作ったのは…マンドラゴラ!?【写真を見る】叫び声が聞こえてきそう…！5歳の息子による傑作「マンドラゴラ」子どもの知的好奇心や、それを基にした創作などは、ときに大人の想像を超えるときがありますよね。今、Xでは5歳の男の子が作った創作物が7.6万いいねを獲得して話題になっています。「叫び声が聞こえてきそう」「5歳でこのクオリティ…!?」などのコメントを集めた大作とは一体どんなものだったのでしょうか