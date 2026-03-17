東京都および東京観光財団はこのほど、八丈島・青ヶ島の観光復興キャンペーンを開始しました。■島内で使える買い物券も同キャンペーンは、2025年10月に発生した台風22・23号により被害を受けた八丈島および青ヶ島の観光産業の復興を支援するもの。3月2日からは、オンライン旅行会社（OTA）を通じて、八丈島への旅行割引クーポン付きの旅行商品を販売しています。対象期間は3月3日のチェックインから7月31日のチェックアウトまでと