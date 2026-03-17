株式会社ガードフォースジャパンは、VANGUARDブランドのカメラ用バックパック「ALTA SKY」に容量20Lの「ALTA SKY 52」を追加した。3月27日（金）に発売する。 既存の「ALTA SKY 42」（約16.6L）と「ALTA SKY 62」（約24.6L）の中間に位置するサイズ。収納力と携行性のバランスを重視したという。 レンズ交換式カメラに加え、200-600mmクラスを含む複数の交換レンズが収納可能。野鳥撮影やアウトドア撮影など、