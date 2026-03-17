もしかすると韓国も、WBCで160kmの剛速球を投げ込む投手を見ることができたかもしれない。【写真】「いればコールド負けは免れた」韓国が嘆いた162km右腕不在しかし、不運な負傷によってその機会が失われ、代表は深刻な投手不足に悩まされた。最速160kmを誇るキウム・ヒーローズのエース右腕アン・ウジンが、今もなおブルペンでの投球練習から抜け出せずにいる。韓国は現在行われているWBCで準々決勝（ベスト8）進出という目標を達