開催：2026.3.17会場：ローンデポ・パーク結果：[イタリア] 2 - 4 [ベネズエラ]WBCの試合が17日に行われ、ローンデポ・パークでイタリアとベネズエラが対戦した。イタリアの先発投手はＡ・ノラ、対するベネズエラの先発投手はＫ・モンテロで試合は開始した。2回裏、8番 ＪＪ・ドラツィオ カウント3-2から押し出しの四球でイタリア得点 ITA 1-0 VEN、9番 Ｄ・ノリ 2球目を打ってセカンドゴロ 3塁ラン