マスターロック・セントリー日本は3月12日、「耐火・耐水 あんしんポーチ」と「耐火・耐水 安心バッグ」の販売を、全国の主要ホームセンターや家電量販店、Amazonにて順次開始しました。■ポーチはSとMの2サイズを展開両商品は、モバイルバッテリーの発火事故のリスクを軽減するアイテムとなっています。「耐火・耐水 あんしんポーチ」は、モバイルバッテリーなどの発火リスクに備える耐火・耐水ポーチで、第三者機関での防爆試験