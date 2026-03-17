任期満了に伴う鮭川村長選挙がきょう告示され、これまでに現職と新人の２人が立候補を届け出ています。 【写真を見る】鮭川村長選挙告示現職と新人の2人が立候補8年ぶりの選挙戦か（山形） 鮭川村長選挙に立候補したのは、届け順に現職で６選を目指す元木洋介（もとき・ようすけ）さん（７７）と、新人で前村議の西野桂一（にしの・けいいち）さん（６２）の２人です。 元木さんは、２００６年に鮭川村長に初当選。豪雨災害