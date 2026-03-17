アクロニス・ジャパンは3月16日に、「UNC3886によるシンガポール四大ISP侵入が示したもの」と題した調査ブログを公開した。●通信インフラが狙われた理由同ブログでは、シンガポール当局が2月に公表した、APTグループ「UNC3886」によるシンガポール国内の通信セクターに対する、意図的かつ継続的な侵入活動について取り上げている。侵入の標的となったのは、シンガポールの4大通信事業者であるSingtel、StarHub、M1、SIMBAで