中東について考える際は、2つの軸を持つといい。（1）民主主義か？（2）アラブ人の国か？だ。「アラブの春」という民主化運動が広がったにもかかわらず、イスラエルとトルコを除き、軍事政権や君主制など権威主義的な政治のままとなっている。イランのようにイスラム教の指導者が全てを決める国もある。歴史とイスラム教のポイントを押さえつつ、どのような政治システムか学び直しておこう。※この記事は、山中俊之『教養としての