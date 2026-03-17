スペインでの存在感は日増しに高まっている。現地３月16日に開催されたスペイン２部リーグの第30節で、宮代大聖を擁するラス・パルマスは、アルバセーテと敵地で対戦。後半アディショナルタイムに失点を重ね、１−２で逆転負けした。チームは手痛い黒星を喫したものの、今冬に加入した25歳のサムライはこの日も輝きを放った。開始わずか６分、ショートコーナーからのクロスにファーで反応すると、利き足とは逆、左足でのボレ