2024年2月にオープンし、今年で3年目を迎えた『outdoor base WAKI（アウトドアベース ワキ）』。店名の通り、アウトドアを気軽に楽しめる場所です。 しかしながら、ベースにはキャンプ施設の他、古民家をDIYしたカフェも併設されていて、たくさんの魅力が詰まっています。キャンプ場でありながら魅力的なカフェが心をくすぐる 画像：北海道Likers 今回はキャンプを目的としたものではなく、カフェのランチを