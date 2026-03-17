【その他の画像・動画等を元記事で観る】 山下智久が主演を務める映画『正直不動産』（5月15日公開）より、アメリカロケのメイキング写真が解禁となった。 ■テキサスの砂漠地帯で突風を受ける山下智久 今回解禁されたのは、永瀬財地役の山下智久と光友銀行のニューヨーク支店に勤める永瀬の恋人・榎本美波役の泉里香とのアメリカロケ・メイキング写真。 昔から懇意にしている顧客が、アメリカでの海外不動産投資