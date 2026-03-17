【その他の画像・動画等を元記事で観る】 平手友梨奈が、3月18日26時から放送されるテレビ東京『ザ・ドキュメンタリー』のナレーターを務めることが明らかになった。 ■平手友梨奈が「声の力」で主人公たちの挑戦をそっと後押し 本ドキュメンタリーでは、患者数が少ない難病で通常生活の苦労も多い「表皮水疱症」と生まれたときから向き合っている10歳の少年と家族の“希望を繋ぐ闘い”を、テレ東取材