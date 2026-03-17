●2026年2月の米国株式市場の振り返り（2026年3月配信） 「まず共に祈りなさい。そして、平和のうちに交わりなさい。」 ――ヌルシアのベネディクトゥス（480年3月2日～547年3月21日） 2月27日より週末にかけて、米国とイスラエルはイランを標的とする共同軍事作戦を開始し、イランの最高指導者ハメネイ師を含む40名超の高官が死亡したと報じられています。これに対しイランは報復措置として、同地域にお