日経225先物は11時30分時点、前日比230円高の5万3760円（+0.42％）前後で推移。寄り付きは5万4140円と、シカゴ日経平均先物（5万4275円）にサヤ寄せする形で、買いが先行して始まった。ただ、直後につけた5万4250円を高値にロング解消とみられるショートの動きが優勢となり、中盤にかけて5万3550円まで上げ幅を縮める場面もみられた。終盤は再びロング優勢の流れから、5万3700円～5万3800円辺りでの推移となった。