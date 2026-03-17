17日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比200円高の5万3700円と急伸。日経平均株価の前場現物終値5万4013.73円に対しては313.73円安。出来高は1万9082枚となっている。 TOPIX先物期近は3620ポイントと前日比32ポイント高、現物終値比28.75ポイント安で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 53700+