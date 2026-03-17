手荷物検査の混雑緩和と利便性向上を図ろうと、広島空港に中四国地方初の機械が導入されました。広島空港の国内線で運用が始まったのは、手荷物検査のための「スマートレーン」です。処理能力はこれまでと比べ1.5倍ほどに向上し、手荷物からパソコンや飲み物といった液体を取り出す必要がなくなりました。導入は中四国地方で初めてです。■広島国際空港 総務人事部有光澄男 部長「全体的に保安検査時間の短縮と保安