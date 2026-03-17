冬でもキャンプができる！ 旭川で通年営業のキャンプサイト「WAKI」 旭川市永山にある小規模キャンプサイト『outdoor base WAKI（アウトドアベース ワキ）』。店名にあるように、ここはアウトドアを楽しめる場所、しかしキャンプ施設だけでなく、古民家をDIYしたカフェも併設されている。 このキャンプ場の特長として、通年営業しているということ！そうなんです、この北海道の豪雪地帯、旭川市で冬もキャンプができるの