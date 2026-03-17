水道管の漏水事故により、呉市で続いていた断水は17日午前7時までにすべての地区で解消されました。■呉市音戸町の住民「水出します。しっかりお湯も水も出る。」「午前6時くらいにトイレ行ったら自動で水が出て良かった良かったと」事故は江田島市で送水管の破損により発生しました。呉市の音戸・倉橋地区で続いていた断水は、復旧工事が終わり48時間ぶりに全て解消。休校していた小中学校などにも日常が戻りました。■呉市音戸町