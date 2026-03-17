新潟市中心部を通る『東大通』の再開発を検討する有識者会議が開かれ、大規模な社会実験を実施する方針が示されました。 これまでの会議では、JR新潟駅前から萬代橋方向へのびる『東大通』を片側4車線から3車線に減らし、歩道を広げるなどの案が検討されてきました。16日は、2027年度に車線を減らした状態を再現する大規模な社会実験を行い、交通への影響や歩行者の利用状況を検証する方針が示されました。 ■有識者会議 岩