札幌市手稲区の歩道で2026年3月16日、下校中の小学生が女に腹を殴られる暴行を受けました。事件があったのは、札幌市手稲区星置3条1丁目の歩道です。16日午後2時45分ごろ、小学5年生の男の子が3人で下校していたところ、1人が正面から来た女と体が接触し、直後に腹を殴られました。女は下手稲通沿いの歩道を銭函方向に立ち去りました。殴られた男の子にけがはなく、帰宅後、母親が警察に通報しました。警察によりますと、女は60代