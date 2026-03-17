香港メディアの香港01は17日、日本の大学を受験し不合格になった中国人留学生がとんでもない行動に出たと報じた。記事によると、日本在住の中国人が先日、SNS・小紅書（RED）で「重慶出身の中国人留学生に6万円を貸したら1年以上返してもらえず、そのまま逃げられた」と明かした。SNSのプロフィールなどから、相手の留学生は2カ月ほど前に中国に逃げたと思われるという。また、投稿者が最近、その中国人留学生が住んでいた賃貸物件