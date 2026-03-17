寝具メーカーの昭和西川（東京都中央区）は、スマートフォンゲームアプリ「Pokemon Sleep（ポケモンスリープ）」とコラボレーションした春夏アイテム各種を、2026年3月19日から全国の同社直営店および直販サイト「西川ストア公式本店」で順次発売する。ガーゼケットやタオルケット、キルトケット同社と同ゲームのコラボレーション第2弾。同ゲームの登場キャラクター「カビゴン」や「ピカチュウ」らと一緒に、春夏の睡眠を楽しめる