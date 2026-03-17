17日朝、茨城県水戸市の市道で乗用車同士の事故をきっかけに歩行者が巻き込まれ1人が重傷、ほか2人がケガをしています。警察によりますと、17日午前7時半すぎ、水戸市の市道で普通乗用車2台が衝突し、衝突のはずみで1台が歩行者の男性を巻き込んだということです。男性は30代から40代とみられていて、足の骨を折るなど重傷ですが意識はあり、命に別条はないということです。また、この事故で飛んできた車の部品が当たって、歩行者2