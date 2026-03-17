17日未明、青森県の三沢市沖で八戸市の漁船と広島県の貨物船が衝突する事故があり、4人が意識不明の重体となっています。八戸海上保安部によりますと、17日午前1時半前、三沢市沖の20キロの海で、広島県呉市の貨物船「末広丸」748トンと八戸市の底引き網漁船「第六十五興富丸」140トンが衝突したと貨物船の船長から通報がありました。この事故で、漁船に乗っていた男性乗組員13人全員が海に投げ出されましたが、午前7時までに救助