日米両政府が、造船分野の人工知能（AI）やロボットの活用、専門人材の育成といった共同事業に乗り出すことが17日、日本政府関係者への取材で分かった。事業費は1億ドル（約160億円）を見込んでいる。19日に米ワシントンで開かれる高市早苗首相とトランプ大統領の首脳会談に合わせて合意する見通しだ。船舶を建造する際にAIを搭載したロボットが自律的に鉄板を溶接する技術の研究開発などを進めるとみられる。AI投資を拡大させ