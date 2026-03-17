日本代表としてＷＢＣを戦った広島・小園海斗内野手が１７日、マツダスタジアムを訪れた。前日１６日に米国から帰国。その日のうちに帰広し、この日午前、姿を見せた。「朝５時から目が覚めています」と、時差ボケがありながら、グラウンドに足を運び、投手指名練習をしていた栗林や床田らと会話を交わした。日本代表は準々決勝のベネズエラ戦で敗れ、ベスト８で大会を去った。小園は、同戦の中盤以降、代打出場を見据え、ベ